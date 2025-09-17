На централния площад в Разлог стотици се събраха, за да запалят свещ в памет на Иван - детето, което загина след падане от парашут в Слънчев бряг. Адвокатът на семейството иска разширяване на кръга на обвиняемите, защото до момента не е обследвана отговорността на фирмата, която е възложител.

Призивът на близките на момчето е държавата да направи необходимото, за да не се допускат такива трагедии. "Призивът ни е никога повече да не се допускат и да не се случват такива неща от безхаберие, нахайство на институции, на хора и т.н.", каза бащата Мирослав Делинов.

Установиха причината за смъртта на детето, паднало от парашут

"Има си органи, които отговарят за това нещо. Надявам се те да си свършат работата. Да получим и ние правилните отговори - кой е виновен. Искам да благодарим на всички хора, които са отзад, въпреки, че повечето най-вероятно са и празнуващи днес. Всички са съпричастни, вие ги видяхте, с нашата мъка, със загубатата на едно дете. Всеки, който го познаваше може да потвърди какво дете е било", заяви майката на Иван Мария Денева.