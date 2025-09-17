-
Месец след смъртта на малкия Иван в Несебър: В Разлог ще запалят свещичка в негова памет
-
Марти, който беше пометен от АТВ в "Слънчев бряг", е изведен от реанимация
-
Кола се вряза в кафе-закусвалня в Асеновград, помете маси и столове
-
Новият контрол по пътищата: Намалява ли средната скорост пътния травматизъм
-
След като кола се разцепи на две при удар в дърво в София: Колко опасно е тунинговането на автомобилите
-
Голям пожар бушува в София (СНИМКИ)
Призивът на близките на момчето е държавата да направи необходимото, за да не се допускат такива трагедии
На централния площад в Разлог стотици се събраха, за да запалят свещ в памет на Иван - детето, което загина след падане от парашут в Слънчев бряг. Адвокатът на семейството иска разширяване на кръга на обвиняемите, защото до момента не е обследвана отговорността на фирмата, която е възложител.
Призивът на близките на момчето е държавата да направи необходимото, за да не се допускат такива трагедии. "Призивът ни е никога повече да не се допускат и да не се случват такива неща от безхаберие, нахайство на институции, на хора и т.н.", каза бащата Мирослав Делинов.
Установиха причината за смъртта на детето, паднало от парашут
"Има си органи, които отговарят за това нещо. Надявам се те да си свършат работата. Да получим и ние правилните отговори - кой е виновен. Искам да благодарим на всички хора, които са отзад, въпреки, че повечето най-вероятно са и празнуващи днес. Всички са съпричастни, вие ги видяхте, с нашата мъка, със загубатата на едно дете. Всеки, който го познаваше може да потвърди какво дете е било", заяви майката на Иван Мария Денева.
Последвайте ни