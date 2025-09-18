Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. В сряда темата „Вътрешна сигурност и правосъдие“ предизвика 7-часови дебати между депутатите в пленарната зала.

24 часа преди гласуването в парламента се чуха поредни обвинения за провал на правителството в сектора, в които обаче управляващите видяха липса на аргументи и лоша мотивация.

Опозицията с нов вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"

Решаващото гласуване ще е точно в 16:45, а предварителните изчисления показват, че въпреки единството в редиците на опозицията – техните 105 гласа няма да стигнат. Защото за да е успешен, вотът на недоверие трябва да бъде подкрепен от поне 121 народни представители.

