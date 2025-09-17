Снимка: БГНЕС
Дебатът ще се проведе в сряда, а гласуването - 24 часа след края му
Пети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков". Дебатът за него ще бъде днес, а гласуването - 24 часа след края на дебата. Този път опозицията ще се опита са свали правителството с темата правосъдие и вътрешна сигурност. Зад него стоят три от формациите в Народното събрание - ПП-ДБ, АПС и МЕЧ.
Възможно е обаче той да бъде подкрепен и от Възраждане и Величие. Общо техните гласове обаче са 105. Правителството може да бъде свалено с най-малко 121 гласа "за".Редактор: Цветина Петрова
