Пети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков". Дебатът за него ще бъде днес, а гласуването - 24 часа след края на дебата. Този път опозицията ще се опита са свали правителството с темата правосъдие и вътрешна сигурност. Зад него стоят три от формациите в Народното събрание - ПП-ДБ, АПС и МЕЧ.

Възможно е обаче той да бъде подкрепен и от Възраждане и Величие. Общо техните гласове обаче са 105. Правителството може да бъде свалено с най-малко 121 гласа "за".

Редактор: Цветина Петрова