Парламентът осъмна под блокада. Рано сутринта народни представители на "Продължаваме Промяната" блокираха входовете към служебния паркинг на Народното събрание с автомобили и жива сила. Те определиха това като протестна акция насочена към Бойко Борисов и Делян Пеевски заради арестите на кмета на Варна Благомир Коцев и заместник-кмета на София Никола Барбутов.

Полицията отцепи района около Народното събрание, а минути преди парламентарния звънец се стигна и до напрежение между лидерите на "ДПС - Ново начало" и "Продължаваме Промяната".

"На ПП вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим това (бел.ред. блокада), защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия, аз ще правя държава с главно Д. Няма да бъде това. Ще има държава, а те (бел.ред. ПП) са приключили". Така лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски коментира блокадата на представители на ПП. На влизане в парламента Пеевски влезе в спор с председателя на ПП Асен Василев и с Кирил Петков. Те си размениха остри реплики.

В знак на подкрепа към Коцев и Барбутов: ПП блокира входовете на служебния паркинг на НС (СНИМКИ)

Пеевски се обърна към Василев и го обвини за кражба от Агенция "Митници", а след това нарече Кирил Петков "наркоман" и "крадец".

От своя страна Асен Василев го призова да остане без охрана и да говори с хората. А Пеевски го обвини, че "са му носили пачки" и се обърна към PR-a на ПП Найо Тицин с думите: "Приключи плащането от краденето, ще си търсиш нова работа".

„Радваме се, че най-накрая Пеевски се разходи по тротоарите в София, макар и с 5 човека охрана, които седяха около его и го пазеха. Видяхме, че той е изцяло извън релси ,защото знае, че хората не понасят това правителство”, коментира Василев след спора.

"Това е най-малкото неудобство, което тези хора могат да изпитат и да им причиним, на фона на това което се случва с политическите затворници от пп които в момента са в ареста. Да слязат от колите, които ние им плащаме", призова Лена Бориславова.

Словесният сблъсък и блокадата на парламента влезе и в дневния ред на депутатите.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че няма как да дойде пеша до парламента предвид блокадата. "От ПП са много смели, гледал съм ги как се бият с мандарини. Откакто съм се родил живея в Банкя, всеки ден изминавам по 40 км, не мога да ходя пеша, болят ме колената. Имам семейство и внуци, които ме чакат да вечеряме. А от ПП искат да ходя и да ме снимат. Езикът на омразата е несъстоятелен. Всяка партия от опозицията затваря нещо, цяла София се тресе от задръствания. Не се случва нищо полезно от такива действия, а не дават решения на кризата. Дадох под наем партията си на това управление и не станах премиер, за да има стабилност. Това е последният опит на ПП-ДБ да спре еврото. Искат хората да ги забележат. Българите да си дадат сметка за безотговорността на опозицията, без правителство ще е тежък хаос, няма да влезем в еврозоната", посочи Борисов в кулоарите.

Съпредседателят на ПП-ДБ Атанас Атанасов посочи, че "блокадата се прави за да се даде знак кой управлява държавата".

А Ивелин Михайлов каза пред репортерите, че се е засякъл с Пеевски в кулоарите. "След като се разминахме, с възможно най-нежния глас той ми каза "мишка". И аз мога да му кажа "прасе", но това е недопустимо поведение на политик и мъж, който иска да покаже, че може да управлява държавата", коментира той.

„Днес видяхме изключително грозна сцена. Видяхме как заради един разрешен протест с коли, спрени на паркинга на парламента, беше отцепен половината център на София, за да може един специален депутат да дойде на работа, защото го е страх а се движи пеша из център на София. Такава охрана не сме виждали нито за премиера, нито за президента, нито за председателя на НС. Това означава, че този човек се е самозабравил и смята, че държавата му принадлежи. Ние сме тук и му казваме, че държавата не му принадлежи, не е с главно Д като Делян, а с Б като България”, каза в кулоарите Асен Василев.

Преди напрежението около парламента да започне, един от полицаите, охраняващи сградата е починал по неясни до момента обстоятелства. Той е получил сърдечен арест. На място веднага е пристигнала линейка, с която е откаран към "Пирогов". Два часа по-късно е починал. Трагичният случай доведе до минута мълчание в пленарната зала.

"От години се политизира всичко, свързано с МВР, използва се като оправдание за неуспеха на политическите партии. Полицай е починал по време на пост, да не тъпчем по паметта на хората", призова Бойко Борисов.

Депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов обвини ПП за смъртта му и изказа съболезнования на близките.

В позиция до медиите лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски обяви, че няма да отстъпи пред провокатори, които са готови да взривят гражданския мир, в името на собственото си оцеляване. В позиция на партията, се казва, че от ПП сеят омраза и ненавист с действията си:

"Както предупреждавах от много време насам – тези хора – соросоиди, грантаджии, корумпирани и компрометирани политици от ППДБ, сеещи омраза и ненавист се опитаха да ескалират изкуствено напрежение, което обаче доказа само едно – че омразата убива. Днес живота си загуби един достоен български полицай, докато изпълняваше служебните си задължения – да пази реда и сигурността в държавата от тези разрушители. Изказвам искрените си съболезнования към семейството и близките на загиналия полицай. Загубата им е огромна, но трябва да знаят, че винаги могат да разчитат на мен. Както и всички български полицаи и техните семейства. Защото аз няма да отстъпя пред провокатори и разрушители, които са готови да взривят гражданския мир, в името на собственото си оцеляване или користни интереси. Ще срещнат нашия решителен и категоричен отпор при всеки подобен техен опит да рушат държавата и демокрацията в страната. Ще има държава с главно „Д“! И аз ще бъда гарантът за това.", заявява Пеевски.

На свой ред депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов го определи като инцидент. "Имах разговор с много служители на МВР, казаха че са уморени и на се оборудвани за първа помощ. Линейката закъсня 15 минути в час, когато нямаше трафик. Всеки опит на мнозинството да политизира този случай лежи на тяхната отговорност. Ние трябва да се запитаме защо се случи", смята Пандов.

„Изразяваме нашите съболезнования на близките на починалия полицай. Тази трагедия не бива да се политизира, както направих колегите от „ДПС-Ново начало”. Предстои гласуване на закона за НСО. Пеевски е длъжен да спази обещанието, че не му трябва охрана. С тези внесени текстове той не може да ползва охрана от НСО”, заяви съпредседателят на „Демократична България” Божидар Божанов.