Полицай, охраняващ протеста, който се провежда пред Народното събрание, е починал. От ЦСМП съощиха за NOVA, че са получили сигнал в 07.15 ч., като линейката е била на място в 07.20 ч. Става въпрос за 50-годишен мъж със сърдечен арест. Спешният екип го реанимирал на място и е откаран в "Пирогов". По-късно е починал.

Припомняме, че тази сутрин няколко коли на представители на ПП блокираха входа към служебния паркинг на парламента откъм Държавния архив в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов.