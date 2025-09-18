За да има промяна на конституцията от обикновено народно събрание, то трябва тя да е наложена от извънредна ситуация. Нашата конституция обаче е променяна не еднократно, а това пречи на логичния ред и конструкцията на този документ. Това каза в ефира на предаването „Пресечна точка” експертът по национална сигурност Милен Иванов по повод ескалацията на политическите дебати по линия на специалните служби и избора на тяхното ръководство.

На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС

„Всички забравят, че преди годни правителството на Орешарски промени закона и от тогава вече служители на службите се назначават от парламента. Проблемът на тези решения е, че няма как да подобрят сами по себе си сигурността, защото често са политически мотивирани и в изграждането им не винаги има логика”, каза Иванов като припомни и че след извършената през 2006 година девоеннизация са настъпили съответните промени в процеса.

„Защо президентът издава указите за назначение на ръководителите на тези служби – той го прави в качеството си на върховен главнокомандващ, но сега вече всичко това се обезсмисли. Идеята на при девоеннизацията беше да отпаднат тези правомощия, но в момента вече има много сериозен проблем в регулирането на държавните политики между изпълнителна, законодателна власт и президент”, посочи Иванов. По думите му, в самата си основа механизмът за баланс между властите е бил достатъчно добре обособен и в първоначалния си вид.

„В един идеален случай, ръководителите на службите би трябвало да бъдат най-вече военнослужещи, а според закона тук те стават военнослужещи при започване на война”, каза още експертът. Според него силното политическо говорене след отказа за назначение на Деньо Денев за ръководител на ДАНС показва, че има дълбоки разлики вив вижданията на политическите сили.

„Проблем е, че ако се заобиколи президентът при назначенията, така се заобикаля и конституцията. А за съжаление онова, което виждаме в политиката, в парламента и в изказванията, се екстраполира и в службите”, каза още Милен Иванов.

Президентът отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Цветисиана Костова