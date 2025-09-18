В коментар за поредния неуспешен вот на недоверие конституционалистът доц. Борислав Цеков използва метафората, че мощно оръжие е превърнато във водно пистолетче. Според него виждаме хиперинфлация на вотове, които представляват съчинения, почерпени от ИИ. Цеков подчерта, че опозицията трябва да извършва институционален контрол върху правителството, а увлечението по екстремизмите трябва да отмине.

Той се изненада от използвания термин „обединена опозиция”. В предаването „Денят на живо” той обясни, че има огромен геополитически разлом в тази опозиция. „Като общество до голяма степен сме лишени от сериозна опозиция, която да контролира правителството. Имаме лумпенизираща се опозиция. Езикът към управлението е уличен, измишльотини от социалните мрежи, обиди. Тези политици допринасят за едно обществено напрежение. Всички имат нужда от сериозна опозиция”, заяви Цеков.

Петият вот на недоверие не успя

По отношение правомощията на президента конституционалистът подчерта, че голяма част от правомощията му на назначаващ орган не са конституционно предоставени, а това е законово правомощие дадено му от Народното събрание. Според него Румен Радев не е политически неутрален и съответно парламентът е в правото си да му отнеме тези правомощия.

За смъртта на Чарли Кърк Борислав Цеков заяви, че не е съгласен с всички негови позиции, но го определи като граждански лидер от мащаба на Мартин Лутър Кинг, а неговото убийството е червена лампа за втвърдяване на курса от страна на Доналд Тръмп.

