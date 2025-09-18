Петият вот на недоверие към кабинета „Желязков” не успя. „За” вота гласуваха 101 депутати, „против” - 133, няма въздържали се.

Зад петия вот на недовери стоят три от формациите в Народното събрание - ПП-ДБ, АПС и МЕЧ. Темата беше „Правосъдие и вътрешна сигурност”.

„МС чу твърденията, доводите, аргументите на опозицията. Ние ви отговорихме с доводи и аргументи. Надявам се да се е получил дебат. Правителството продължава своята работа за стабилност в страната и за партньорство с институциите в и извън България”, каза след гласуването Росен Желязков.

Снимка: Георги Димитров, NOVA

„През последните няколко дни наблюдаваме ескалация на общественото напрежение. Това беше провокирано от парламентарната и извън парламентарната опозиция. Целта беше създаването на привидна революционна ситуация. Кулминацията беше днес - ненужна, грозна, неприятна и несъобразена с очакванията на обществото. В това НС е представена цялата възможна политическа палитра на обществено-политически и партийни виждания – от крайно ляво до крайно дясно, от антиевропейско до проевропейско. Парламентът е мястото на дебата. Депутати да спорят на улицата е несиметрично на разбиранията ни за парламентаризъм. От вербалното до физическото насилие даже не ни е дали една крачка, дали ни е един жест”, каза премиерът.

„Политиката е печелене на доверие за постигане на цели, а не сеене на омраза”, допълни той. „Мястото на дебата е в парламентарната зала, както мястото на правосъдието е в съдебната зала, не на улицата”, допълни той.

„Моят скромен призив е да се опитаме да пазим поне малко по-мъдро българската демокрация, която е трудно извоювана, трудно пазена, преминала през много лишения, преминала през много изпитания, пред която предстоят още много изпитания”, каза премиерът.

„Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава", каза Делян Пеевски, цитиран от БГНЕС. „Тези хора трябва да разберат, че трябва да има демокрация. Трябва да се научат какво е доблест, която им липсва на тях и аз ще им го покажа, и все повече ще им го покажа", подчерта той. „България ще бъде държава, няма да бъде соросоидна общност и соросоидна територия, каза лидерът на „ДПС-Ново начало" и допълни: „Аз съм гарантът за това!".

„Поредният вот на недоверие, който самата опозиция знаеше, че няма как да мине, защото няма как с изплагиатствани мотиви, отнасящи се за предходни управления, част от които са на партии, участващи в сегашната опозиция, да свалиш действащо правителство през 2025 година", заяви депутатът от ПГ на „БСП-Обединена левица" Атанас Атанасов.

„Разберете, дневният ред на обществото е друг. Хората се вълнуват държавата да им гарантира ръст на доходите, да се овладее инфлацията, да се овладеят цените", каза Атанасов и отбеляза, че държавата трябва да гарантира, че всеки един човек може да се развива и да живее достойно в България.

Депутатът апелира опозицията да се съсредоточи именно върху тези теми, които са и фокусът на това правителство. „И вече се вижда – спасиха се парите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), средства изключително важни както за бюджета, така и за развитието на страната. Нека, ако обичат, колегите от ПП-ДБ и от цялата опозиция да се фокусират върху тези теми, а не да се продължава с евтини спектакли, на какъвто станахме свидетели и днес, защото видяхме, че с такива мотиви целият вот рефлектира именно върху тях и това го видяха всички български граждани", призова той.

Атанасов изказа искрени съболезнования на семейството и на близките на загиналия полицай ден. Той поздрави и полицията за добре свършената работа и организация по време на блокадата на парламента от ПП-ДБ и на протеста, организиран от „Възраждане".

