Резултатът от петия вот на недоверие към кабинета „Желязков” не ме учуди, тъй като е очевидно, че правителството разполага с мнозинство от над 130 депутати, което е съставено от четири политически сили. Тук новина няма. Но според мен вот беше основателен и добре премерен именно заради „завладяната държава”.

Това заяви в предаването „Офанзива” по NOVA News бившият служебен министър на правосъдието и бивш правен секретар на президента Румен Радев Крум Зарков.

"Как освен със завладяване на държавата може да обясните факта, че партиен лидер, който контролира 29 депутата номинално - имам предвид Делян Пеевски, определя дневния ред на цялото Народно събрание? Вчера той написа писмо на премиера: "Кажи ми какво правиш за водата?". И днес министър-председателят му отговаря в 6 точки", припомни той. И допълни: "Парламентарната република и съотношението на силите очевидно се разминават с реалното такова. Нали няма да кажете, че влиянието на БСП или на ИТН е сравнимо с това на Пеевски.".

Зарков припомни, че по време на дебатите за вота не е повдигнат въпросът за главния прокурор, който бил "изписан в 80-те страници, в които имало много неща". Но, подчерта той, по време на седемчасовия дебат "не се е чул въобще и въпросът какво ще се прави с Висшия съдебен съвет? Какво ще се прави със Сарафов?".

Зарков коментира и казуса с кмета на Варна Благомир Коцевна фона на продължаващите протести в негова подкрепа. Два съдебни състава си направиха отвод от апелативната инстанция за мярката за неотклонение, която трябва да се гледа следващата седмица. Съдийската колегия към ВСС пък излезе с декларация, в която посочва, че се "противопоставя на вълната от обиди, клевети и закани срещу съдии, която цели правораздаване под давление на граждански настроения и политически амбиции".

"Съдийската независимост трябва да се уважава, ако искаме, макар и номинално, да живеем в правова държава. Гласът на ВСС би могъл да се чуе, ако самият той не е напълно - не само делегитимиран, а и дискредитиран. Тези хора, които се застъпват сега за други - самите те са дискредитирани. Второ, съдиите сами по себе си, естествено, че трябва да защитават своята независимост, включително колегите, които намират, че са под атака. И това не е за пръв път. Тези позиции са сами по себе си легитимни и трябва да бъдат взети предвид. Но щяха да бъдат наистина силни и да повлияят, ако имаше и капка здравословна самокритика и възможност една гилдия да се защитава, не само когато е атакувана отвън, но и когато е пробита отвътре", подчерта той.

Но изрази мнение, че "бунтът на съдиите чрез отвод е много спорен". "Да не кажа недопустим. Не могат съдиите да защитават независимостта си като решат да не изпълняват задълженията си. Това няма как да се случи и не допринася за авторитета на тяхната тога. А авторитетът на тяхната тога е гаранция на нашите права. И затова ми се струва, че цялата тази ситуация около ареста (бел. ред. на Коцев), която е политизирана от всички страни - трябва да бъде третирана от самото съсловие по друг начин".

Крум Зарков коментира и влизането ни в еврозоната в контекста на поискания от президента Румен Радев референдум за еврото. "Аз лично не смятам, че влизането на България в еврозоната подценява нейната идентичност. Това е 20-годишно усилие на българската държава, на най-различни правителства в нея, и то ще бъде реализирано, надявам се, на 1 януари догодина".

