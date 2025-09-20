Почина продуцентът Росен Цанков. Той е син на режисьора Вили Цанков и доведен син на великия актьор Стефан Данаилов. Тъжната новина съобщи режисьорът Димитър Гочев в профила си във Facebook.

"Светъл път, Росене! На Росен Цанков – син на Вили Цанков и Ламбо, приятел и партньор още от студентските години, та чак до днес. Заедно преминахме през създаването на СИА и "Камера" преди повече от три десетилетия. През филми, реклами, сериали, сватби, погребения, раждания, прощъпалници и абитуриентски балове", пише Гочев в личния си профил в социалната мрежа.



И допълва: "Колега, приятел, бохем и голям човек. Росен остави след себе си незабравими спомени, присъствие и незаличим отпечатък в изграждането на съвременния телевизионен и рекламен свят у нас – с всичките му върхове и изпитания. Бащинска прегръдка на семейството му в този тежък момент! Светло да ти е, Росене! Никога няма да забравим!".

Росен Цанков завършва операторско майсторство в Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов".

Стартира кариерата си като оператор, но впоследствие се пренасочва към продуцентска дейност – той е един от основателите на компаниите "СИА" и "Камера". Росен Цанков е съсценарист и продуцент на късометражния филм на Димитър Митовски "Върнете заека", номиниран в "Седмицата на критиката" на кинофестивала в Кан.

