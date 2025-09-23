Снимка: БГНЕС






Темата влиза за обсъждане в комисия в общината
Остър политически сблъсък заради парното на София. Темата с ремонта, който ще остави хиляди абонати на студено до Нова година, влезе за обсъждане в комисия в общината. На заседанието ще бъде изслушано ръководството на дружеството. Часове преди това обаче стана ясно, че лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски е сезирал прокуратурата във връзка с този ремонт, кметът на София Васил Терзиев му отговори остро.
Сигналът му е свързан с това дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на кмета на София да предложи услугата за концесиониране.
“Държавата трябва да защити интереса на гражданите, защото в противен случай рискува "некадърният кмет Васил Терзиев да остави без парно и топла вода засега “Дружба 2”, а после и цяла София. Това е държава с главно “Д”, защото тя трябва да е там, където са хората и техните проблеми”, се казва в позицията на Пеевски.
Отговорът на кмета не закъсня. Също в писмена форма, Васил Терзиев пита "кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да „оправи държавата с главно Д, че вече започна да „оправя“ и проблемите на „Топлофикация София".
И допълва - натрупаните дългове и зависимостта от „Булгаргаз“ са резултат от години безхаберие и умишлено бездействие. Затова настоява за концесия.
Терзиев допълва, че разчита прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на „топлофикация“ през последните 15 години – "защото хората на София заслужават истината, а виновните – да понесат отговорност".
