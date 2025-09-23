Изправени сме буквално пред трагедия. Не става дума само за жителите на „Дружба”, но и за жителите на цяла София, които потребяват парно и топла вода от „Топлофикация София”. Това заяви в „Пресечна точка” общинският съветник от "Спаси София" Борис Бонев, коментирайки изслушването на ръководството на „Топлофикация София“ в Столичната община във връзка с ремонта на топлопреносната мрежа в „Дружба 2”, който е предвидено да продължи три месеца.

Той припомни, че ръководството на „Топлофикация София“ е било избрано преди година и половина като временно от икономическото мнозинство, ръководено от ГЕРБ и БСП - най-вече от ГЕРБ. "Конкурс за ново ръководство, за да бъде избран професионален екип, който да управлява това затънало с над 2 милиарда лева дългове дружество - няма", подчерта Бонев. И допълни, че аргумент защо се бави изборът на ръководството няма.

По думите му трябва да се избере ръководство на "Топлофикация", което знае как да управлява, а не как да изпълнява политически поръчки. "Ако говорим за проблеми, наследени през годините - те са наследени в рамките на семейството. Защото преди "Топлофикация" я управляваха ГЕРБ. И в момента я управляват ГЕРБ.Така че ГЕРБ трябва да поеме своята отговорност за състоянието на дружеството. Това ръководство трябва да си подаде оставката, защото то не се справя със задълженията си".

Бонев подчерта, че друг проблем, станал ясен на изслушването на ръководството на дружеството в СО във вторник, бил, че едва през юли е установено, че този топлопровод в "Дружба" е толкова компрометиран и се налага спешен ремонт. "А те управляват вече година и половина! Освен това твърдят, че ще ремонтират 10 км тръби за 3 месеца, при положение, че досега "Топлофикация" ремонтира 3 км тръби средно за една година. И това е ремонт за 50 милиона лева", обясни той.

И заподозря схема, според която се цели да се разкопае "Дружба". където хората ще страдат, защото в зимните месеци няма да имат топла вода и парно. "След това изведнъж строежите там ще спрат, а ръководството ще излезе и ще каже, че трябва да им се помогне, защото парите са свършили. И тогава на помощ ще се притече любезният Общински съвет, ръководен от ГЕРБ, които ще предложат да бъде взет многомилионен заем, с който рязко и мощно да инвестираме в подобряване на инфраструктурата на "Топлофикация".

Бонев беше категоричен, че това, което ще се случи, е, че "тези пари ще бъдат откраднати и ще получим същите некачествени строежи, както досега - и най-важното, няма да се реши проблемът".

Той коментира и предложението на кмета на София Васил Терзиев дружеството да бъде дадено на концесия. "Това е една от опциите. Но преди да се мисли за концесия, трябва да знаем какво е реалното техническо състояние на "Топлофикация". Преди 5 месеца "Спаси София" изработихме и внесохме доклад за технически одит на дружеството. Пети месец икономическото мнозинство, ръководено от ГЕРБ, саботира този доклад и той не се разглежда на заседанието на Общинския съвет. Кажете ми как всъщност да знаем от какви инвестиции има нужда "Топлофикация"? Тоест състоянието на дружеството е докарано до колапс и в момента тези, които носят отговорност - не само не я поемат, но и се опитват да я прехвърлят на кмета Терзиев. "Спаси София" е опозиция на кмета, но е абсурдно той да бъде обвиняван за нещо, което ГЕРБ са сготвили".

Бонев коментира и проблема с паркирането в центъра на София и мерките, които ще се предприемат. " КметътТерзиев заедно с групата на ПП-ДБ са внесли също доклад в посока реформа на паркирането, който до голяма степен преповтаря нашите предложения.

Червената зона най-вероятно по-скоро би отпаднала, но ще се повиши цената на синята зона. Ще се разшири обхвата на синя и на зелена зона. Най-вероятно ще се заплаща 4 лева на час за синя зона и 2 лева на час за зелена зона", обясни той.

И подчерта, че тези мерки е реалистично след 20 октомври да се гласуват на заседание на Общнинския съвет. Съответно новите цени на синия зона да влязат в сила от края на ноември месец, а поетапно разширението на зелената зона да се случи до лятото на следващата година.

