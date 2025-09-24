Жена отиде на автомивка, но крайният резултат е, че ѝ свалиха номерата на колата. Вместо миячът да хване маркуча- взел ключовете и изчезнал в неизвестна посока. Изтеглил обаче късата клечка, защото полицията го заловила бързо.

Колата била задържана за веществено доказателство, а собственичката- наказана с дерегистрация за шест месеца. В документ пише, че си е дала колата на неправоспособен водач, въпреки че той самият я отнел противозаконно.

„Работникът от автомивката се беше качил в колата ми с още две други 20-годишни момчета и в колата ми имаше забранени вещества. Не бяха установени какви точно са те, но полевите тестове на крадеца посочиха положителни проби за наркотици”, разказа потърпевшата Любослава Митова.

Впоследствие автомобилът ѝ е бил върнат, но с ожулени задна броня и странична врата. Наложило ѝ се да плати над 2000 лева за ремонт.

„А за времето, когато останах без кола, бях принудена да си купя друга, защото съм с малко дете”, добави тя.

