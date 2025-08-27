-
Столичани са притеснени, че може да настъпи инцидент
Столичани са притеснени от огромна топлофикационна шахта без бетонен капак. Тя не е затворена месеци след ремонт. Ямата е достатъчно дълбока, за да погълне половин автомобил. Капанът на кръстовището на оживените булеварди „Цветан Лазаров” и „Христофор Колумб” е обезопасен с ажурни пана, но колите профучават на сантиметри от него.
„Всеки ден минавам оттук. Тази дупка зее от февруари. Тогава имаше голяма авария на „Топлофикация” и някои от източните райони останаха без топла вода и парно”, разказа Слави Бошнаков.
Абсурд на пътя: Да пропаднеш в дупка, да спукаш гума и да получиш глоба
От дружеството твърдят, че шахтата е обезопасена по всички правила. Капакът щял да бъде отлят в периода между 1 и 9 септември, защото тази дейност била сложна чисто технологично.
