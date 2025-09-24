Има ли вече ефект от промените в санкциите за нарушения на пътя и засичането на средна скорост? Темата коментира адвокат Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Според юриста се наблюдава тенденция за по-безопасно пътно поведение на водачите след въвеждане на новите правила за средна скорост.

ТОЛ управлението работи по системата, която ще позволява чуждите шофьорите да бъдат глобявани преди да напуснат страната

„Все още има пролуки и възможност да се измъкнеш – по-малко от 10% са засечените отсечки от магистралите. Ако обаче има повече контролни точки, през по-малко разстояние, тогава вече няма да има този риск. А и това се касае за цялата пътна мрежа”, каза още Тодоров. Новите активни локации за засичане на средна скорост у нас са 38.

„Има над 1000 камери на ТОЛ управлението. Трябва да се направи така, че тези два механизма да работят заедно и в синхрон – това би имало огромен ефект”, каза още той. Тодоров определи идеята за санкции на чуждестранните водачи като движение в правилна посока.

„Ако говорим за санкциониране на водач, който не е гражданин на европейския съюз, процедурата се затруднява – връчването на самата глоба и комуникацията след това. Ние алармираме за този проблем от години – проблем е също и че в момента глобите, които се предвиждат за нарушение на средна и на моментна скорост, са еднакви”, каза още Тодоров. По думите му ограниченията на скоростта по скоростни пътища и магистрали е достатъчна, но е редно и водачите да се съобразят с пътните условия и със състоянието на управляваните от тях автомобили, за да бъде сведен до минимум рискът от настъпване на произшествия.

