Режим на водата се въвежда в 11 населени места от водоснабдителна група „Черни Осъм” в община Ловеч. Това съобщиха от областното ВиК дружество на своя уебсайт.

От четвъртък, 25 септември, в селата Лешница, Абланица, Сливек, Баховица и Лисец вода ще има от 8:30 до 20:30 ч., а в селата Българене, Хлевене, Казачево, Скобелево, Славяни и Слатина – от 8:00 до 20:00 ч.

МРРБ: 89 са общините в България с нарушено водоподаване до средата на септември

От днес в село Брестово вода ще има от 16:00 до 19:00 ч. през два дни, като населеното място е разделено на две зони.

Въвежда се и забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Областният център Ловеч е с режим на водата от 15 септември.

Редактор: Цветисиана Костова