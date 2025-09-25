Снимка: БГНЕС
-
Кои са те според проучването
Без съществени промени в нагласата на избирателите при евентуален вот днес. Това е изводът от социологическо проучване на агенция „Тренд”. То е по поръчка на „24 часа” и е проведено в периода 13 до 20 септември чрез пряко интервю. Според изследването, ако днес има избори, осем формации биха влезли в Народното събрание.
Първа позиция социолозите изчисляват за ГЕРБ-СДС, с подкрепа от 26,4 процента.
Следват ги три формации с близки резултати – „Възраждане” с 13,9 на сто, „ДПС – Ново начало” с 13,5% и „Продължаваме Промяната - Демократична България” с 13,3 на сто от гласовете.
Останалите формации, които са над четирипроцентната бариера, са БСП, „Има такъв народ”, МЕЧ и „Величие”.Редактор: Калина Петкова
