Без съществени промени в нагласата на избирателите при евентуален вот днес. Това е изводът от социологическо проучване на агенция „Тренд”. То е по поръчка на „24 часа” и е проведено в периода 13 до 20 септември чрез пряко интервю. Според изследването, ако днес има избори, осем формации биха влезли в Народното събрание.

Първа позиция социолозите изчисляват за ГЕРБ-СДС, с подкрепа от 26,4 процента.

Следват ги три формации с близки резултати – „Възраждане” с 13,9 на сто, „ДПС – Ново начало” с 13,5% и „Продължаваме Промяната - Демократична България” с 13,3 на сто от гласовете.

Останалите формации, които са над четирипроцентната бариера, са БСП, „Има такъв народ”, МЕЧ и „Величие”.

