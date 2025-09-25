-
От „Възраждане” обявиха, че ще събират подписи за свалянето ѝ от поста
След като от „Възраждане” обявиха, че ще събират подписи за свалянето на Наталия Киселова, не закъсня и коментарът на председателя на Народното събрание. Тя обяви, че се държи обективно с всички парламентарни групи.
„Всяка парламентарна група сама преценява какво поведение да предприеме в залата и извън нея. Поводът, по който търсят подкрепа, е въпрос, по който можеше да направят възражение и да бъде обсъден на председателски съвет. Към всички парламентарни групи се държа обективно, така че както решат – така да постъпят. Пожелавам им успех”, каза Киселова.
От „Продължаваме Промяната - Демократична България” обявиха, че също подкрепят усилията за свалянето ѝ.Редактор: Калина Петкова
