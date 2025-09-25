За втори ден заседанието на парламента свърши преди да е започнало. Това предизвика спор между управляващи и опозиция. Водната криза за пореден ден стана повод за остри политически критики. Бойко Борисов обвини правителството в липса на адекватна реакция и изпрати Росен Желязков към Плевен. А няколко партии от опозицията искат оставката на председателя Наталия Киселова.

► Липсата на кворум

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи липсата на кворум в пленарната зала като колективна безотговорност.

"Всички знаят, че тази седмица има делегации в Япония, Франция и САЩ - затова правят тези номера. Според социологическите агенции ГЕРБ има двойна преднина пред втория, няма по-голяма изгода от тази да има избори сега", смята Борисов.

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев определи правителството като "изключително вредно за българското общество".

„За втори пореден ден управляващите не могат да си организират кворум. Това започва да прилича на управлението на Орешарски – тогава се криеха по задните входове, а днес ги ограждат“, коментира Василев. По думите му настоящото правителство е „изключително вредно за българското общество“

Зам.-председателят на ПГ "Възраждане" Петър Петров каза, че парламентът е "изчерпан и безсмислен".

"Парламентът е изчерпан и безсмислен - това личи и от представителите на мнозинството, които са предпочели да са в командировки и почивки, вместо тук. Кворумът е задължение на управляващите. Председателят на НС е разписала лично всички командировки и делегации, а сега се опитва да събере кворум. Ще продължаваме да не се регистрираме докато не падне правителството", коментира той.

Липсата на кворум е провал на ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", на ИТН и на БСП, а не на опозицията, които в крайна сметка сме тук да пречим на тези хора да си правят каквото си искат. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев.

По думите му опозицията не се регистрира, защото не е тяхна работа да правят кворума на управляващите.

"След вота на недоверие, в който чухме от управляващото мнозинство, че те са много стабилни, държавата с главно „Д“ не може да събере кворум в зала, за да започне пленарното заседание", посочи Василев и отбеляза, че това показва за пореден път колко нестабилно е мнозинството.

„Призовавам ги най-добре да подадат оставка, защото тепърва в зала ще говорим за водопади, за корупция и за схемите им, които не спират“, посочи лидерът на МЕЧ.

Той обясни, че мнозинството не е в състояние да „докара в зала“ 120 души, защото са „на екскурзии, т.нар. делегации“, а „криенето и отсъствието им“ е, защото знаят, че в обществото има много важни въпроси, които трябва да бъдат обсъждани.

► Безводието в страната

И докато Росен Желязков е в Ню Йорк, Борисов го изпрати в Плевен.

"Не сме трима, петима премиери сме – и Слави е премиер, и Зафиров и БСП са премиери, и аз, и Желязков, и Пеевски. Пет. Можеше да има само един в мое лице. Ако бях премиер сега, щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът. Това заяви лидерът Борисов в парламентарните кулоари.

"Смятам, че в момента изобщо не се реагира адекватно, а критиката ми е към премиера. Желязков трябва да отиде с министрите в Плевен, с ВиК и областния управител, да ги остави там за 10-15 дни и да се направят аварийни ремонти. Няма партия, която да гласува против да се реши водната криза, ако се внесат законопроекти в НС", посочи още той.

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски заяви, че подкрепя Борисов за това, че министрите и премиера трябва да бъдат в Плевен и да решат проблема с водната криза. "Премиерът Желязков го няма, но има вицепремиер. Надявам се още днес той да го замести в Плевен, заедно с шефа на борда по водите и на смени да стоят там, докато решат кризата", подчерта той.

По думите на съпредседателя на „Да, България“ (ПГ „Продължаваме промяната-Демократична България“) Ивайло Мирчев също лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не може да обясни защо няма кворум, единство обаче е признал, че България има няколко премиери, и, че Пеевски е истинският премиер. Не знам Росен Желязков как не се чувства в сложна ситуация, защото министрите са слаби, Борисов също ги критикува, каза, че и писма не може да им пише, изтъкна Ивайло Мирчев. И продължи - Пеевски очевидно може да пише писма, Желязков му отговаря, Борисов пък е недоволен, че веднага му отговаря, много объркано е при тях.

► Консултации за сваляне на Наталия Киселова

"Възраждане" започва консултации с партиите извън управлението за събиране на 80 подписа за свалянето на Наталия Киселова от поста председател на НС. Това съобщи зам.-председателят на ПГ Петър Петров.

„Продължаваме Промяната“ би подкрепила всички усилия за свалянето на Наталия Киселова от поста председател на Народното събрание. Това заяви председателят на партията Асен Василев пред журналисти в кулоарите на парламента.

След като от „Възраждане” обявиха, че ще събират подписи за свалянето на Наталия Киселова, не закъсня и коментарът на председателя на Народното събрание. Тя обяви, че се държи обективно с всички парламентарни групи.

„Всяка парламентарна група сама преценява какво поведение да предприеме в залата и извън нея. Поводът, по който търсят подкрепа, е въпрос, по който можеше да направят възражение и да бъде обсъден на председателски съвет. Към всички парламентарни групи се държа обективно, така че както решат – така да постъпят. Пожелавам им успех”, каза Киселова.