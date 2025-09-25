Инцидент с пътник спря временно част от метрото в София. В 15:47 ч. е прекъснато електрозахранването на метростанция „Сердика 2”.

На място незабавно са пристигнали екипи на Спешна помощ, пожарната и служители на „Метрополитен”. Следствените органи са извършили оглед и са предприели действия по установяване на обстоятелствата около инцидента, пишат от столичното метро.

Движението на влаковете се осъществяваше временно в следните участъци:

- „Обеля“ – „Централна гара“

- „НДК“ – „Витоша“

Минути преди 17:00 часа движението по цялата линия е възстановено и влакчетата се движат по обичайното си разписание.

Редактор: Ина Григорова