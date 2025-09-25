Новите предложения за по-скъпи зони за паркиране, за удължено работно време и по-големия им обхват в града скараха общинските съветници. А част от предлаганата реформа е 60 на сто от приходите да се върнат обратно в Столичната община и в районните администрации, за да се изгражда инфраструктура и да се строят паркинги.

За Росица Младенова предложените реформи биха ограничили движението в центъра. „Колкото по-скъпо е паркирането и влизането в центъра, толкова повече това помага да се реши този проблем. Аз съм дошла днес с кола, но ако не мога да си позволя в един момент да я оставя някъде на паркинг, за да си свърша работата, ще си взема метро”, казва тя.

Вносителите от ПП-ДБ предлагат печалбата от увеличените такси да бъде разпределена между Общински съвет и Център за градска мобилност.

„В момента ЦГМ събира 42 млн. от паркиране. Около 5% може да са разходите за заплатите и скобите и хората не виждат ремонтирани паркинги или нови такива. По нашето предложение приходите от паркирането ще нараснат от 42 на 104 млн. От тези 104 млн., 60% да останат в Столична община, а 40% да останат в ЦГМ, за да си покриват разходите”, коментира Симеон Ставрев, общински съветник от ПП-ДБ.

Карлос Контрера: Увеличението на цените в зоните за паркиране в София трябва да доведе до повече свободни места

За още по-голямо намаляване на служебните абонаменти, за въвеждане на червена зона и за още по-драстично съкращаване на таксата за паркоместа на живущите, коментираха от „Спаси София”. „4 месеца след като ние внесохме първия доклад, кметът внесе една много по-слаба версия на реформа. Призовавам колегите да седнат на маса за преговори. Това не е реформа, от която София има нужда. Аз бих казал едно просто механично удвояване на цените”, заяви Андрей Зографски, общински съветник от „Спаси София”.

От опозицията последваха противоречиви коментари. „София не може да бъде превърната в един голям платен паркинг. Най-лесното нещо е да бръкнем в джоба на столичани, да ги накажем с една по-висока такса и да си решим проблема с паркирането”, каза Иван Таков, общински съветник от БСП.

Репортер: Ерик Борозенков