Сирийският президент Ахмед ал-Шараа се обърна към Общото събрание на ООН в сряда, отбелязвайки първия път, когато президент от неговата страна прави това от почти 60 години. Докато говореше, стотици хора се събраха пред гигантски екрани в сирийски градове и села, за да станат свидетели на речта му, развявайки знамената на страната.

След шест десетилетия диктатура, която уби 1 милион души и измъчва стотици хиляди Сирия си връща полагащото ѝ се място сред народите по света, заяви Ахмад ал-Шараа пред международната общност.

Снимка: Getty Images

Ал-Шараа стана първият сирийски държавен глава, говорил пред ООН, откакто Нуредин Атаси произнесе реч през 1967 г., малко след арабско-израелската война, по време на която Дамаск загуби контрол над Голанските възвишения. Израел ги анексира през 1981 г.

Откакто семейство Асад дойде на власт в Сирия през 1970 г. с безкръвен преврат, който свали Атаси, отношенията със Съединените щати са предимно студени, тъй като Дамаск беше съюзник на бившия Съветски съюз. През последните десетилетия сирийските външни министри представляваха страната в Общото събрание на ООН.

► Поява след падането на режима на семейство Асад

Автократичното, репресивно 54-годишно управление на семейната династия Асад внезапно се срина през декември, когато тогавашният президент Башар Асад беше свален от власт в светкавична бунтовническа офанзива, водена от Ал-Шараа. Падането на Асад бележи голяма промяна в 14-годишната гражданска война.

В речта си Ал-Шараа разкритикува Израел, заявявайки че не е спрял заплахите си към страната му след падането на Асад. Той добави, че политиката му „противоречи на подкрепата на международната общност за Сирия и нейния народ“ и застрашава региона.

Водят се преговори за споразумение за сигурност, за което ал-Шараа заяви, че се надява да доведе до изтегляне на израелските сили и връщане към споразумението за оттегляне от 1974 г. Докато ал-Шараа коментира миналата седмица, че споразумение може да бъде постигнато в рамките на няколко дни, израелският премиер Бенямин Нетаняху в неделя сякаш омаловажи шансовете за пробив.

По-късно в сряда офисът на Нетаняху заяви, че преговорите са в ход, добавяйки че тяхното финализиране трябва да "гарантира интересите на Израел, които включват, наред с други неща, демилитаризацията на югозападна Сирия и поддържането на безопасността и сигурността“ на друзското религиозно малцинство в страната.

Откакто пое властта, Ал-Шараа проповядва съвместно съществуване и се стреми да успокои малцинствените общности в Сирия, но страната е заплашена от изблици на насилие, което отне живота на стотици хора по-рано тази година. Въоръжени лица, свързани с новото правителство, бяха обвинени и в зверства срещу цивилни от друзските и алауитските религиозни малцинства в провинция Суейда в южна Сирия и крайбрежния регион.

В речта си Ал-Шараа заяви, че сирийската държава е работила по сформирането на мисии за установяване на фактите и е дала на Организацията на обединените нации правото да разследва убийствата.

„Обещавам да подведа под отговорност всеки, чиито ръце са опетнени с кръвта на сирийския народ“, добави той.

► Борбата с наркотиците напредна

Ал-Шараа заяви, че новите сирийски власти са унищожили наркобизнеса, който Асад е използвал, за да финансира правителството си, тъй като той е бил под сурови западни санкции, които, наред с войната, парализираха икономиката. Падането на Асад разкри индустриални производствени мощности на амфетаминоподобния стимулант Каптагон , известен още като фенетиллин, който според експерти е захранвал годишна световна търговия с силно пристрастяващия наркотик на стойност 10 милиарда долара.

Временният президент на Сирия обяви сформирането на ново правителство

През последните месеци сирийските власти затвориха фабрики за каптагон в различни части на Сирия като част от кампанията си за прекратяване на незаконната търговия.

Ал-Шараа призова западните страни да отменят санкциите от ерата на Асад, „така че те да не бъдат инструмент за оковаване на сирийския народ“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с Ал-Шараа в Саудитска Арабия през май и обяви, че ще отмени десетилетия санкции. Той нареди голяма част от тях да бъдат отменени.

Най-строгите санкции обаче бяха наложени от Конгреса през 2019 г. и ще изискват гласуване в Конгреса, за да бъдат премахнати окончателно.

Говорейки пред репортери пред ООН след речта си, ал-Шараа заяви, че се надява, че санкциите в крайна сметка ще бъдат отменени.

„Сирия не желае болката, през която е преминала, на никого и чувства страданието от войната и разрушението“, каза аш-Шараа, изразявайки подкрепа за палестинците в Газа на фона на войната на Израел там.

► Сирийските разделения се проявяват в Ню Йорк

В Дамаск ликуващи тълпи се събраха на централния площад „Умаяд“, за да отпразнуват речта на ал-Шараа. На площад „Даг Хамаршелд“, близо до ООН, членове на сирийската диаспора се изправиха едни срещу други в демонстрации, едната в подкрепа на новите власти в Дамаск, а другата против.

Проправителствени демонстранти издигнаха тризвездния „флаг на революцията“, който вече е официално знаме на Сирия. От другата страна, мнозина вдигнаха петцветния друзски флаг. Някои викаха и се проклинаха един друг от другата страна на барикадите.

От страна на друзите, Фарах Таки, родом от Суейда, каза, че лелите ѝ там са били разселени заради неотдавнашното насилие и че е дошла от Чикаго, за да протестира срещу посещението на ал-Шараа.

„Позорно е, че Ню Йорк приветства бивш член на "Кайда" в ООН и дори му позволява да говори“, каза тя. Бунтовническата групировка, която Ал-Шараа преди е ръководил, някога е била свързана с "Ал Кайда", но по-късно е прекъснала връзките си.

От другата страна на барикадите, Дина Кинавари, сирийска американка, родом от Дамаск, беше дошла от Флорида, за да покаже подкрепата си за Ал-Шараа.

„Живяхме под тирания през последните 50 години, а сега започваме нова глава и гледаме напред. И се гордеем с него", каза тя.

Редактор: Цветина Петрова