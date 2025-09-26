За трети ден парламентът не успява да събере кворум и да започне работа.

В предварителната програма на депутатите като първа точка беше записано, че трябва да изслушат годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация. През седмицата те трябваше да приемат и доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България.

След като два поредни дни в залата не се регистрираха достатъчно депутати, за да има пленарно заседание, председателят на парламента Наталия Киселова отново опита да възобнови работата на Народното събрание, но и в петък това не се случи.

Коментарите от кулоарите

► ГЕРБ-СДС

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира актуалната политическа ситуация в страната, липсата на кворум в парламента и отношенията си с президента Румен Радев.

Липсата на кворум и отсъстващите депутати

Борисов потвърди, че депутати на ГЕРБ са извън страната – в Япония, Франция и други държави, но увери, че ще бъдат върнати в парламента. „Ще ги върнем днес, когато се прибират“, заяви той.

Отговор на критиките на президента

По повод изказванията на президента Радев, който нарече управляващите „шутове и обслужващ персонал“, Борисов коментира: „Това е лошо възпитание. Държавният глава не може да говори така - използва всяко мероприятие. Ако иска да се приравнява с партиен лидер, може да си говори каквото иска, но това не е държавнически език“.

„Президентът няма моралното право да говори за борба с корупцията – той използва всяка трибуна, за да атакува правителството“, каза Борисов. Той постави въпроса откъде да се вземат средствата за помощи: „Днес даваме 1,5 милиона за Турция заради „Боташ“ – утре от българските учители ли да вземем, вдругиден от лекарите ли?“

Възможна кандидатура за президент

Борисов потвърди, че ГЕРБ вече мисли за своя кандидатура за президент, но заяви, че името ще бъде обявено, когато му дойде времето. На въпрос дали Росен Желязков е възможен кандидат, той отговори: „Защо да не го предложим?“

Отношения с опозицията и риска от избори

Лидерът на ГЕРБ отхвърли обвиненията на опозицията, че управлението е „незаконно“, като подчерта, че решението за мандатите на депутатите е взето от Конституционния съд. „Всеки ден има риск от предсрочни избори. Това е най-нестабилното правителство, направено само за да излезем от катаклизма, в който бяхме след осем избори“, заяви Борисов.

Борисов напомни, че в глобален план текат процеси, които засягат и България. „Подготвят се 19 санкционни мерки. От 1 януари руският втечнен газ спира за Европа“, коментира той.

► „Възраждане“

България се намира в изключително напрегната политическа ситуация, заяви депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев. Според него управляващата коалиция, доминирана от ГЕРБ и ДПС, е напът да се разпадне, а причината е ескалиращата водна криза.

Борисов атакува Желязков – управляващите се разклащат

„Вчера Борисов директно атакува Росен Желязков и го посочи като виновник за водната криза. Обвини го, че не си върши работата, както и министрите му. Това е знак, че самият ГЕРБ се руши отвътре“, коментира Ганев.

Ганев припомни, че още през юли „Възраждане“ са внесли вот на недоверие, свързан с управлението на водния сектор. „Пет гласа са нужни, за да бъде гласуван вотът. Ние говорим с всички партии, но от ПП-ДБ отказват да се подпишат. Дори АПС и МЕЧ се отказаха. Това е тема, която може да свали правителството, а опозицията не иска да я подкрепи“, подчерта той.

„Важно е не кой какво говори, а кой какво прави. Ние подкрепяме всички вотoве на недоверие, дори тези, с които не сме напълно съгласни, защото целта е да се смени това управление. Но МЕЧ, ПП-ДБ и другите отказват да дадат пет гласа, за да започнем дебат за свалянето на кабинета, защото искат Костадинов да им се моли“, каза депутатът.

Призив за избори и критика към парламента

Ганев определи настоящия парламент като „несъстоятелен“. „Този парламент няма мнозинство да прави кворум. Последните седмици заседаваше по два часа на ден и прие закони, които унищожават пощите и БДЖ. Това не е нормално. Време е този парламент да си отиде и да има избори“ категоричен е той.

На въпрос дали „Възраждане“ ще се откажат от инициирания вот на недоверие, Ганев заяви: „Не се отказваме, естествено. Правителството е готово да падне, но ако опозицията не помогне, те ще го спасят. Това е реалната ситуация“.

► МЕЧ

Липсата на кворум

„Днес от ГЕРБ дори не дойдоха на работа. Те си знаят, че няма кворум. Никога не са си позволявали 31 човека мнозинство да отсъстват. От 140 - 31 са командировка и като се приберат трябва да си говорим за хотела на Желязков, за водната криза. По-добре да не идват никога и да отиваме на избори”, заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Искане за отстраняване на Наталия Киселова и вот на недоверие

„Получихме покана за искане оставката на Киселова. Ние ще подкрепим такова искане, имаме повод. Днес бяхме посетени от колегите от „Възраждане”, които ни връчиха мотиви за вот на недоверие по темата за безводието. Ние под такива мотиви не можем да се подпишем. Те са аматьорски, не включват експертна оценка, не дават решения”, твърди партийният лидер. По думите му с наглост и извиване на ръце „Възраждане” може да работи с друг, но не и с МЕЧ.

„Мотивите са доста общи и пълни с неверни данни. Те твърдят, че има язовир „Черни Осъм”, а такъв няма”, добави Василев.