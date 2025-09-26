Русия нарече заплахите, отправени от украинския президент Володимир Зеленски, „безотговорни“. Това стана, след като на 25 септември Зеленски каза, че московски официални лица трябва да проверят къде се намират бункерите около Кремъл, ако страната не прекрати офанзивата си срещу Украйна.

В интервю за американската медия Axios украинският лидер подчерта, че руските представители „трябва да знаят къде са техните бункери“, добавяйки: „Ако не спрат войната, във всеки случай ще им се наложи да ги използват“.

Зеленски: Готов съм да се оттегля след края на войната

По-рано този месец Русия за първи път нанесе удар по правителствения комплекс в Киев, предприемайки най-масирания въздушен обстрел срещу Украйна до момента.

„Зеленски очевидно продължава отчаяните си усилия. Затова раздава заплахи наляво и надясно, което е крайно безотговорно“, каза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

Подкрепата на САЩ и Европа за правото на Украйна да нанася удари дълбоко в руска територия често е колеблива, като Вашингтон и европейските столици се опасяват да не провокират Москва към разширяване на конфликта.

Въпреки това Украйна вече редовно атакува руски енергийни обекти, включително рафинерии, а Зеленски заяви, че американският президент Доналд Тръмп му е дал зелена светлина да продължи.

Редактор: Цветина Петкова