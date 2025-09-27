Зам.-председателят на БСП Калоян Паргов гостува в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“, където направи поредица от ясни и често критични изявления по ключови теми – от управлението и президента, до енергийната сигурност, социалната политика и водната криза.

За управлението и „петимата премиери“

Паргов започна с категоричен отговор на коментарите, че България има „петима премиери“:

„Не, премиерът е един. Няма как да имаме петима премиери. Да, имаме коалиция и трима лидери, които се събират на коалиционен съвет, но това не означава, че управлението е без глава.“

Той призова медиите и обществото да се фокусират върху резултатите, а не върху интригите:

„Хората не ги интересува кой е лидерът на срещата. Те искат да знаят дали ще има стабилни цени, дали ще има вода в чешмите и нормални доходи.“

По повод изказването на президента, че Делян Пеевски е „символ на покварата“, Паргов коментира:

„Винаги в политиката се търси символ, който да олицетворява злото. Но да нарочиш един човек за всички грехове не решава системните проблеми“.

Той призова президента към откритост: „Ако президентът има предвид конкретни партии, нека ги назове. Хората очакват яснота, не намеци“.

И добави, че БСП не се притеснява от критика: „Ние винаги сме били готови на диалог. Важното е да има аргументи, а не персонални атаки“.

Паргов подчерта, че предстоящите президентски избори ще бъдат ключови за политическата стабилност: „През 2016 г. победата на Радев доведе до оставка на тогавашния кабинет. Сега също ще видим дали хората дават вот на доверие на управлението или искат ново начало“.

Той отправи директен апел към президента: „Както БСП подкрепи Радев преди осем години, очакваме сега той да застане зад Илияна Йотова, ако тя реши да се кандидатира. Това ще покаже дали ценим последователността и партньорството“.

Паргов подкрепи тезата на Йотова за стратегически дебат: „България трябва да определи мястото си между Изтока и Запада. Иначе рискуваме да сме просто коридор, през който преминават чужди интереси – без да печелим от това“.

За руския газ

Тук той беше категоричен: „Спирането на транзита на руски газ през България след 2028 г. е вредно за държавата. Ние получаваме сериозни приходи от транзитни такси. Това е икономически въпрос, а не геополитическа демонстрация“.

„Никой не печели, когато режем клона, на който седим. Нека мислим прагматично – тези пари влизат в бюджета и финансират социални дейности“, допълни той.

За службите и назначенията

Той подкрепи предложението президентът да няма правомощие да назначава шефовете на службите: „Логично е правителството да носи отговорност за сигурността и да има правото да избира ръководствата. Моделът 'ти избираш този, аз този' се провали. Време е за ясни правила“.

За водната криза

Паргов изтъкна, че водоснабдяването е национален приоритет: „Не може в XXI век български села и градове да нямат вода. В следващия бюджет трябва да осигурим пари за ремонт на мрежата, иначе кризите ще стават хронични“.

За вътрешното състояние на БСП

Паргов беше откровен за предизвикателствата пред партията: „БСП трябва да върне доверието на хората. Не става само с лозунги, трябва конкретни решения и силна работа на терен. Нашата цел е да бъдем социалният коректив на управлението. Да защитаваме хората на труда, пенсионерите, младите семейства. Това е смисълът да съществуваме“.