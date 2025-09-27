Днес на официалните имейли на ПП „Величие“ постъпи заплашително писмо от лице, представящо се с имената Радослав Баросов. При извършена проверка на наличната информация в публичното пространство беше установено, че лице с тези имена е бивш полицай, уволнен след прояви на домашно насилие и уличен в корупционни практики в КАТ - Казанлък.

Същото лице е известно с участието си в схеми за изнудване на граждани, кибертормоз и системни заплахи към различни хора. Въпреки множеството сигнали срещу него, до днес няма последици. Радослав Баросов сам твърди, че е „пазен“.

„Ситуацията е допълнително утежнена от факта, че законно притежаваното от Ивелин Михайлов оръжие за самоохрана е отнето. Едновременно с това, в абсолютно противоречие със закона, му е отнето и ловното оръжие. Противозаконното отнемане беше обжалвано пред компетентния съд и последва отмяна на акта, с който оръжието беше иззето. Полицията, в лицето на зам.-началника на РУ - Провадия, г-н Габровски, отказа да изпълни съдебното решение и вместо това издаде нов акт, с който се отнема разрешителното за оръжието”, сочи позицията на „Величие”.

ПП „Величие“ категорично осъжда всякакви опити за сплашване, натиск и заплахи срещу председателя на парламентарната група в 51-вото Народно събрание, Ивелин Михайлов, както и срещу всеки български гражданин.

„Настояваме за незабавни действия от страна на МВР и прокуратурата по сигнала за заплахите. Изискваме отговорност от служителите, които саботират съдебни решения и поставят живота на хората в опасност”, пишат от парламентарната група.

„Величие” е предприела действия по сезиране на всички компетентни институции в страната.

