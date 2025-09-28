Спортменство в най-чиста форма - секунди след края на финалния мач от Световното първенство във Филипините, италиански волейболист избърса сълзите на своя български опонент при поздравите между отборите на мрежата.

Става дума за 33-годишния Симоне Анцани, който е двукратен световен шампион с множество европейски титли и медали с клубните си отбори. Един от най-добрите волейболисти в света и играч на Sir Safety Perugia.

От другата страна на мрежата е либерото на България - 23-годишният Дамян Колев. В момент на неописуемо вълнение със сълзи в очите той изживява загубения финал на световното първенство.

При размяната на поздрави Симоне Анцани вижда сълзите на Дамян, спира се, избърсва ги и го успокоява, докато той самият е просълзен, но от щастие.

Италия надви борбена България с 3:1 гейма в оспорван мач, в който "лъвовете" се осмелиха да мечтаят и бяха възнаградени със сребро и второто място в света на мъжкия волейбол.

