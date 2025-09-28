Националният отбор на България е световен вицешампион по волейбол за мъже! "Лъвовете" останаха в подножието на върха, след като загубиха след геройска съпротива от другия финалист Италия в последната среща на Мондиала във Филипините. "Скуадра адзура" надделя с 3:1 гейма след оспорван мач, изпълнен с обрати (25:21, 25:17, 17:25, 25:10). Хиляди у нас подкрепяха отбора ни по време на финала. А нашите момчета не се предадоха до самия край на срещата.

СНИМКИ ОТ ГРАНДИОЗНИЯ ФИНАЛ ВИЖТЕ ТУК

Джанлоренцо Бленджини започна с обичайния си състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Илия Петков, Мартин Атанасов и либеро Дамян Колев.

Италианците заложиха на състав: Симоне Джанели, Алесандро Микиелето, Роберто Русо, Симоне Анцани, Матия Ботоло, Юри Романо и либеро Фабио Балазо.

Първи гейм

Първата точка бе за Италия след атака на Юри Романо по българската блокада. Алекс Грозданов направи първата точка за България при 1:2. Родният тим изравни при 6:6 след атака на Алекс Николов. Тимът на Бленджини излезе за първи път напред в резултата при 10:9 след атака на Ботоло в аут. След моменти на разменено превъзходство грешка при подреждането на Алекс Грозданов доведе до директна точка за съперника и четири геймбола при 24:20. Алекс Николов спечели след атака първата точка, но след това Ботоло заби през блокада, като затвори първата част - 25:21.

Втори гейм

Започна с точка за България след атака от трудна ситуация на Александър Николов. Атака в аут на Мартин Атанасов даде аванс на италианците - 2:3. По-големият Николов направи 4:4 с пайп през центъра. Ас на Ботоло отвори разлика - 8:5, което накара Бленджини да поиска прекъсване на играта. При 10:5 за съперника в игра отново се появи Георги Татаров, този път на мястото на Мартин Атанасов. Това доведе до две поредни точки за българите.

Алекс Николов направи нова брейк точка за 9:11. В игра за България влезе и вторият либеро Димитър Димитров, а тимът намали разликата до 10:11, като Ди Джорджо взе тайм аут. Последва изравняване. Италия отговори с три поредни точки и Бленджини също прекъсна играта. При 16:17 тимът попусна чудесна възможност да изравни след контраатака, а след това Италия отново отвори разлика след серия от мощни сервиси на Юри Романо. Нов ас на Матия Ботоло доведе до успех на Италия и във втората част - 25:17.

Трети гейм

В третия гейм Италия поведе с атака на Романо, но България направи малък обрат до 2:1. Играта тръгна точка за точка, като италианците направиха този път повече грешки от сервис, а след две атаки на Мартин Атанасов България стигна до преднина от 11:9, а Ди Джорджи прекъсна веднага играта, за да спре българския устрем. От много трудна ситуация Алекс Николов рискува и направи точка по блокада за 13:10, а след нов блок на Аспарухов разликата стана четири точки и италианският треньор взе нов тайм аут. Блокада на Алекс Николов доведе до 17:11. Алекс Николов направи и важен ас за 20:14. Ас на Мартин Атанасов донесе седем геймбола при 24:17. Аспарух Аспарухов надигра блокада на Италия за последната точка в частта - 25:17.

Четвърти гейм

Четвъртият гейм започна с грешка на Италия от сервис. Съперникът обаче стигна първи до аванс - 5:3 и Бленджини прекъсна играта за инструкции. При 3:6 Венислав Антов смени Аспарухов, като спаси първата си топка, но тя завърши с успешна контраатака на италианците. Изоставане с пет точки принуди Джанлоренцо Бленджини бързо да използва и втория си тайм аут.

Антов направи три поредни точки от атака след влизането си в игра. Италия обаче поддържаше разлика между 5 и 6 точки. Разликата стана почти необратима при 17:9 за действащия световен шампион. До края на мача тимът на Бленджини спечели само точка, а Матия Ботоло направи страхотна серия от сервис и Италия затвори мача - 25:10.

Това е втора поредна световна титла за Италия при мъжете и общо пета. За България пък е втори сребърен медал от Мондиал по мъжки волейбол след този през 1970 г. в София, където отстъпва от ГДР. По-рано в мача за третото място Полша взе бронзовите медали, а Чехия остана четвърта.

Снимка: БТА/АП

В събота България се класира за финала на Световното първенство по волейбол, след като националният ни отбор постигна поредна убедителна победа срещу тима на Чехия. "Лъвовете" сразиха с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) съперниците си след поредица от зрелищни разигравания пред близо 8 000 зрители в първия полуфинал на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

ГРАНДИОЗЕН УСПЕХ! България - на финал на Световното по волейбол (СНИМКИ)

Снимка: БТА/АП

В другия полуфинал последните два световни шампиона - Полша и Италия, определиха кой е вторият финалист в решаващия сблъсък в неделя.

Припомняме, че възпитаниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини направиха обрат от 0:2 до 3:2 гейма в четвъртфиналната среща със САЩ. Силната игра на целия състав, борбеният дух и блестящото представяне на Александър Николов, който реализира 29 точки, изведоха България сред четирите най-добри отбора на планетата – за пръв път от 2006 година насам.

Снимка: БТА/АП

След великолепното си представяне на турнира във Филипините, България игра на финал отново след 55 години - през 1970 година останахме втори на първенството в София. Това бе и шести медал от Световно първенство по волейбол за мъже, като до момента страната ни е печелила сребро на София’70 и бронзови отличия на първенствата в Чехия’49, СССР’52, Франция’86 и Япония 2006.

ВСИЧКО ЗА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНОТО ПО ВОЛЕЙБОЛ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова