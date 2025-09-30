Министър-председателят Росен Желязков благодари на националния ни отбор по волейбол за впечатляващия му успех на Световното първенство във Филипините.

„Изключителен успех! Аз не помня от 1994 година колективен спорт толкова много емоции да е събирал. Всъщност успехът има две измерения. Първото измерение е заради това, че това са нашите шампиони. Ние видяхме и във финала колко усилия, борба, но и същевременно спокойствие имаше в отбора. Естествено спортното напрежение е голямо, но този отбор, потенциалът, младостта дават гаранция за успеха напред. Другото измерение е, че нацията беше обединена, беше заедно, беше народ. Благодаря на момчетата! Днес ще се върнат, ще получат заслужено своите овации. Ние изпратихме правителствения самолет да ги прибере, защото иначе трябваше да чакат от 4 часа в Истанбул до довечера. Преценихме, че заслужават този малък жест”, посочи премиерът.

Момчетата се завръщат след грандиозния успех във Филипините, където успяха за завоюват сребърен медал. След феноменалния успех Българската федерация по волейбол и Столичната община организират първо по рода си събитие за феновете. То включва шампионска обиколка на центъра на София с открит автобус до площад „Св. Александър Невски“, където ще e официалното посрещане. Момчетата от отбора ще получат специални награди, а за всички на площада е подготвена богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони.