Чехия обяви, че въвежда ограничения за влизане в страната на притежатели на руски дипломатически и служебни паспорти, позовавайки се на съображения за сигурност. Мярката влиза в сила незабавно и, според Прага, е първата по рода си в ЕС.

„Наложихме забрана за влизане на притежателите на руски дипломатически и служебни паспорти на международните летища“, заяви външният министър Ян Липавски. Той уточни, че изключение се прави за руски дипломати с акредитация, издадена от Прага, както и за служителите в посолството на Русия в чешката столица.

ЕС удължава санкциите срещу руски официални лица във връзка с Украйна

Чехия отдавна готвеше ограничения върху движението на руски дипломати след инвазията в Украйна през 2022 г. Липавски подчерта, че страната му ще продължи да настоява за общеевропейски, шенгенски ограничения, тъй като според него руската дипломатическа мрежа прикрива дейността на разузнавачи.

Годишният доклад на чешката служба за сигурност BIS за 2024 г. също посочва, че Москва продължава да изгражда шпионски мрежи под дипломатическо прикритие.

Чехия, член на ЕС и НАТО с население от 10,9 млн. души, е сред активните поддръжници на Украйна, като предоставя и военна, и хуманитарна помощ.

Редактор: Емил Йорданов