Новият сайт на Bulgaria Wants You отбеляза впечатляващ старт – само за първите две седмици след официалното му пускане на 12 септември в платформата се регистрираха близо 4500 нови потребители, с което общият брой вече надхвърля 14 000. Почти една трета от тях живеят в чужбина, което е красноречиво доказателство за нарастващия интерес на българите зад граница към възможностите за кариера и живот у нас.

„Още с първите си крачки новият сайт доказа, че има силата да свързва хората по най-естествения и смислен начин – чрез възможностите за по-добър живот и кариера в България. Благодарим на хилядите хора, които ни гласуват доверие.“, споделя Андрей Арнаудов, съосновател на Bulgaria Wants You.

Въпреки че платформата е създадена за всички, без значение от тяхното образование, опит или професионална сфера, впечатление прави високото ниво на новорегистрираните потребители. Над 77% от тях имат завършено висше образование, близо 40% са експерти в своята област, а над 31% заемат мениджърски позиции. Най-силно са представени са административните и офис дейности, информационните технологии, както и секторите на бизнес услугите, консултантската дейност и маркетинга.

Една от ключовите новости е, че платформата вече не е просто място за публикуване на обяви за работа, а се превръща в активен посредник между работодатели и кандидати. Компаниите имат възможност сами да откриват подходящите таланти за своите свободни позиции, а интегрираният чат създава директна и бърза връзка, която прави комуникацията по-ефективна и прозрачна. „Успяхме да обърнем фунията – вече не чакаме хората да търсят компаниите, а им даваме възможност компаниите да ги намерят“, допълва Арнаудов.

Новият сайт се надгражда и с обновената секция „Живот“, която насочва вниманието към малките и средни населени места в България. Там потребителите могат да намерят обективна информация за качеството на живот в различни региони – от разходи за живот, здравеопазване и образование, до транспорт, културна среда и бизнес възможности. Това е безценен инструмент за всеки, който обмисля завръщане, защото дава шанс на хората да вземат информирано решение не само къде да работят, но и къде да изградят дом и бъдеще за семейството си.

„Нашето послание е ясно – „Твоето място е тук. От 681-ва насам“. Новият ни сайт е инструмент, който предлага реални възможности за връщане и оставане в България, а регистрацията отнема една минута.“, обобщава Иван Христов.

Стратегически партньор на проекта на Нова Броудкастинг Груп.

Редактор: Дарина Методиева