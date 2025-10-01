Лидерът на ГЕРБ коментира скандалите с подкупи в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

„Моето предложение е тази агенция да се закрие незабавно. Една част от дейността ще отиде в КАТ, другата – в тол системата. Претоварване на колите и превишена скорост – тол система, тирове – тол система. И накрая КАТ да ги отведе да си платят глобите. Елементарно е“, коментира Борисов.

По повод предложението служители на агенцията да носят бодикамери той беше ироничен: „И бодита да им сложат, и комбинезони - все тая“.

Бюджет и държавни финанси

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира предстоящия бюджет, като заяви, че предложения от опозицията липсват: „Дългът стана 18 милиарда. Взимаха по 500 милиона на седмица. Дайте да не си даваме предложения“, каза политикът.

Според него рисковете остават, но приходните агенции имат капацитет да се справят.

Той подчерта крехката конструкция на управлението: „Такова е правителство, че брои всеки ден депутатите и всяка партия се изживява като премиер. Защото без нито една от тях кабинетът не може да продължи“.

Относно твърденията на ПП-ДБ, изказани по-рано от Ивайло Мирчев в кулоарите, че Таки е близък партньор на Пеевски и Борисов и е седмият премиер на България, лидерът на ГЕРБ заяви: "Никога не съм го виждал и чувал. Има две теми, с които правителството трябва да се справи – едната е водата, другата цените. Всичко останало е празнодумство".

Борисов остро атакува състоянието на столицата. „Един по един кметовете на ПП напуснаха, подадоха си оставките заради корупция. Ние две години не знаем имаме ли кмет, или не. Ако има такова нещо, кметът е отговорен. Аз работих две години с 61 чужди общински съветници в София. Питали ли са ме тогава как съм се справил без мнозинство. Кметът е този, който прави мнозинствата след това“, категоричен беше лидерът на ГЕРБ.

Редактор: Цветина Петкова