Ранните прогнози за полъх на зимата в първите дни на октомври са на път да се реализират. Времето в четвъртък и петък ще се определя от мощен средиземноморски циклон с проливни валежи от дъжд, на по-голяма надморска височина - сняг и бурни източни ветрове.





ПРОЛИВНИ ВАЛЕЖИ

Валежите от дъжд ще започнат още в нощта срещу четвъртък от запад и през деня бързо ще обхванат почти цялата страна. За 48 часа в Северозападна, Централна и на по-малко места в Източна България ще се акумулират между 50 и 100, локално и над 100 литра на квадратен метър. Има риск от разливи по водоемите, наводнения и активиране на свлачища.







СНЕГОВАЛЕЖ

С падането на температурите в четвъртък следобед и привечер в планинската зона на Западна България ще завали сняг, а в по-високия пояс ще се натрупа снежна покривка. Снеговалежът ще продължи в петък през деня с тенденция да намалява и спира.

Ще има условия за тежък трафик по планинските пътища и проходи. Зоната с потенциал за снеговалеж обхваща автомагистрала “Хемус” в района на Витиня, “Тракия” по Вакарелските възвишения, “Струма” в Софийско и Пернишко. Ще бъдат засегнати проходите в планините на Западна България.





БУРНИ ВЕТРОВЕ И ВИСОКИ ВЪЛНИ

Вятърът ще се усили в четвъртък следобед и ще продължи да духа и в петък. Поривите ще са особено силни по планините и в Източна България, където скоростта им ще достига около и над 100 км/ч. По крайбрежието условията ще са щормови, с опасно високи вълни - в четвъртък следобед, вечерта и в петък - до 4-5 метра.







ЗАСТУДЯВАНЕ И УСЕЩАНЕ ЗА ЗИМА

Температурите до края на седмицата ще се понижат до късноесенни нива. Особено в Западна България усещането ще е за зима. В петък и събота дневните стойности ще са до около 10 градуса в Западна и до 15-16 - в Източна България. В тъмната част на денонощието и рано призори термометрите ще докосват нулата.

