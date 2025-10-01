Районната прокуратура в Бургас работи по сигнал за блудство с 4-годишно дете, подаден в полицията през месец януари от родителите на момиченцето. Според сигнала детето се е оплакало от възпитател в детската градина в Каблешково, която е посещавало.

Според прокуратурата в Бургас съдебно-медицинската експертиза показала, че спрямо детето няма упражнено сексуално насилие, въпреки предоставените от семейството медицински документи.

Постоянен арест за треньор по плуване, задържан за блудство с малолетни

"Установени са увреждания по пръстите на детето, но както е посочено в съдебно-медицинското заключение, се касае за наличието на бели линии по самите пръстчета на двете ръчички. Ние сме готови, при наличието на насрещни медицински документи, да бъде назначена и повторна комплексна съдебно-медицинска експертиза, като е възможно дори това да стане в друг съдебен район", каза ръководителят на Районната прокуратура - Мария Райкова.

От прокуратурата обясниха още, че работата по случая е в законоустановените срокове и детето е било разпитано по щадящ метод, в тaкa наречената „синя стая”. По случая все още няма повдигнати обвинения.