Трагичен инцидент предизвика сериозно напрежение в Нови Искър. Възрастна жена е премазана от цистерна, която потеглила, докато тя минавала покрай камината на влекача. Местните хора протестират от години срещу преминаването на тирове през квартал „Гниляне” в града, но без резултат. Потърпевшите от трафика на тежкотоварни камиони настояват за мерки, които да не допуснат пореден фатален инцидент.

„Баба ми беше ударена, докато отива на работа. Загуби живота си по доста нелеп начин. Беше последният ѝ работен ден”, сподели в „Здравей, България” внучката на загиналата.

Съпругът ѝ подчерта, че цистерната била спряла неправомерно в центъра на квартала и – ако не е имало случаен минувач, който да извика на водача и да застане пред камиона, цистерната нямало да спре, след като прегазила възрастната жена.

Живуща в квартала заяви, че жалби срещу натоварения трафик през центъра на квартала е пусната още през 2012 година. Била направена и подписка с искане товарните автомобили да бъдат пренасочени. „Къщите ни се тресат от трафика. Не може да се спи. Но резултат нямаше. Отговорът от Столичната община беше, че не може да затворят улица „Христо Ботев”, защото трябва да спрат и камионите на „Чистота”, обясни жената.

Други жители на квартала поискаха спешни мерки и извеждане на тежкотоварния трафик от центъра на квартала.

„Проблемът е сериозен. Той е от около 15 години. Наистина съм съпричастен с жителите на квартала. Но за разрешаването на този проблем се работи от доста дълго време. Има проект, по който се работи за извеждане на тежкия трафик по алтернативен маршрут. Но процедурата е тежка и дълга. Проектът е в процес на съгласуване с различни институции. Надявам се след това да бъде намерено финансиране, защото това е скъп инфраструктурен проект”, заяви кметът на Нови Искър Владислав Владимиров.

