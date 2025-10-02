В президентството в момента се пишат устави и се прави партия. Това каза лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски в кулоарите на парламента в четвъртък.

"Радев прекали! Това не е игра. Това е държава. Той си играе като един политик и се надявам да спре да използва президентството, офисите и колите за своята партия. Да спре и да излиза", заяви той.

И подчерта, че в президентството се викат хора, събират се бивши областни управители, военни, полицаи и се прави партия. "Той няма право да използва сградата, институцията и всичко останало, за да прави партията си. Румене, излез", призова лидерът на "ДПС-Ново начало".

На журналистически въпрос как биха гласували от групата на „ДПС – Ново начало“ по отношение на промените в ДАНС и службите, Пеевски попита: „Къде са ПП-ДБ днес да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува със Северна Македония срещу България? Национално предателство на тези хора. Те са предатели“.

Той допълни, че визира Надежда Йорданова. И подчерта, че "по законите ще ги подкрепим".

