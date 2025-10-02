Евродепутатите ще гласуват в четвъртък следващата седмица два вота на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Това показва дневният ред за предстоящата сесия на Европейския парламент в Страсбург, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Вотовете са внесени от опозиционните групи на Левицата и на "Патриоти за Европа". Обсъждането предстои в понеделник, а за успеха на гласуването ще бъде необходимо мнозинство от 2/3 от подадените гласове, се уточнява в съобщение на ЕП.

Две групи в ЕП подготвят нов вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

В предложението на "Патриоти за Европа" като причини за искането се посочват случаи на финансови скандали с ЕК, липсата на прозрачност в дейността на институцията, неспряването с имиграцията, постигнатото търговско споразумение със САЩ. В предложението на Левицата се посочват политиката на ЕК, свързана с обстановката в Газа, опазването на природата и сключването на търговски споразумения, включително с Вашингтон.

Първият вот на недоверие срещу Фон дер Лайен бе неуспешен и се състоя на 10 юли. Тогава предложението бе подкрепено от 175 евродепутати, 360 бяха "против", а 18 се въздържаха. Този вот бе внесен от групата на Европейските консерватори и реформисти. При обсъждането тогава Фон дер Лайен заяви, че подобни действия са подкрепяни от враговете на ЕС, сред които посочи Русия. Вотът бе внесен заради отказа на Фон дер Лайен да предостави достъп до съобщения, които е разменяла по повод осигуряването на ваксини за ЕС от производителя "Пфайзер" при пандемията от COVID-19.

Редактор: Емил Йорданов