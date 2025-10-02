Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 53-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на дъщеря си в условията на домашно насилие.

От прокуратурата пишат, че на 23 септември около 15,00 часа в ж.к. „Дружба“, обвиняемият нанесъл удари с ръка в областта на главата на непълнолетното момиче и я стиснал с ръка за шията. Вследствие на това й причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Мъжът е задържан за срок до 72 часа. След това Софийски районен съд е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Редактор: Емил Йорданов