Трима души са пострадали тази нощ при палеж на къща в село Сушица, община Стражица. Малко преди това е възникнал семеен скандал, при който 21-годишният син е залял с бензин и подпалил стаята, в която са били родителите му.

Братът е подал сигнал на спешния телефон 112 и започнал да гаси. Два противопожарни екипа от Стражица са се отзовали и са потушили пожара.

Повдигнаха обвинения на 18-годишно момче за пожара в „Кръстова вада”

В огъня е пострадала 45-годишна жена, която е с по-леки наранявания във великотърновската болница. 45-годишният баща и 22-годишният брат са с по-сериозни изгаряния и са настанени за лечение в русенска болница.

За инцидента се води разследване за умишлен палеж. Прокуратурата повдигна обвинение на младия мъж за това, че в условията на домашно насилие е направил опит умишлено да умъртви своя баща. Деянието е извършено по начин, опасен за живота на мнозина и с особена жестокост, посочват от държавното обвинение. За това престъпление законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

С постановление на Окръжна прокуратура-Велико Търново обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

