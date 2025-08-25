Софийска градска прокуратура (СГП) привлече 18-годишен младеж за умишлен палеж и постанови той да бъде задържан за срок до 72 часа.

Обвинението спрямо него е за това, че във времето около 15:00 часа на 24-и август, в гр. София, кв. „Кръстова вада“ е запалил тревни площи и храсти с площ около 20 декара, на разстояние около 150 метра от ул. „Мичман Тодор Саев“ № 27, която се намира в района.

Локализиран е пожарът в столичния квартал „Кръстова вада“

Имуществото е със значителна стойност, а налице е била и опасност пожарът да се разпростре и върху други жилищни имоти и превозни средства, намиращи се в близост.

Разследването по случая продължава. Образувано е досъдебно производство, водено от 4-то Районно управление, под ръководството и надзора на СГП.

Предстои прокуратурата да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Редактор: Цветисиана Костова