Горяха сухи треви и храсти
Локализиран е пожарът в столичния квартал „Кръстова вада“, това съобщиха от МВР.
Припомняме, че днес, в 15:06 часа в Столична дирекция пожарна безопасност и защита на населението (СДПБЗН) беше получен сигнал за пожар на сухи треви и храсти в столичния квартал.
На място бяха изпратени шест противопожарни екипа с около 20 огнеборци.
Снимка: Стоян Нешев, NOVA
Потушен е пожарът между Стралджа и пътен възел "Петолъчката"
Жители твърдят, че мястото на което е избухнал пожарът се използва като незаконно сметище.
Няма засегнати сгради, предстои да се установи каква площ е била обхваната от пламъците.
Снимка: Стоян Нешев, NOVA
