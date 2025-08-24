Локализиран е пожарът в столичния квартал „Кръстова вада“, това съобщиха от МВР.

Припомняме, че днес, в 15:06 часа в Столична дирекция пожарна безопасност и защита на населението (СДПБЗН) беше получен сигнал за пожар на сухи треви и храсти в столичния квартал.

На място бяха изпратени шест противопожарни екипа с около 20 огнеборци.

Снимка: Стоян Нешев, NOVA

Жители твърдят, че мястото на което е избухнал пожарът се използва като незаконно сметище.

Няма засегнати сгради, предстои да се установи каква площ е била обхваната от пламъците.

Снимка: Стоян Нешев, NOVA