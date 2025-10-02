Объркването по география на президента на САЩ Доналд Тръмп се превърна в повод за шега между световни лидери на срещата на върха в Копенхаген.

Камери заснеха как албанският премиер Еди Рама се майтапи с френския президент Еманюел Макрон и президента на Азербайджан Илхам Алиев.

Albanian PM Rama to Macron:



You should congratulate Ilham Aliyev and me.



Trump has ended the conflict between us. https://t.co/6GhybUMMRe pic.twitter.com/lpjObSNFFt — Clash Report (@clashreport) October 2, 2025

Правителството на Тръмп спря субсидии за продемократични щати на стойност 26 милиарда

„Трябва да ни се извините, защото не ни поздравихте за мирното споразумение, което президентът Тръмп сключи между Албания и Азербайджан“, каза Рама на Макрон, което накара Алиев да избухне в смях. „Съжалявам за това“, отвърна през смях Макрон.

Тръмп многократно е обърквал Армения и Албания, когато говори за усилията си за разрешаване на дългогодишното напрежение между Армения и Азербайджан.

„Реших войни, които бяха неразрешими. Азербайджан и Албания – това продължаваше много, много години. Премиерите и президентите им идваха в кабинета ми“, каза той пред телевизия Fox News миналия месец.

И по време на съвместна пресконференция с британския премиер Киър Стармър, Тръмп каза: „Уредихме Азербайджан и Албания“, като по този начин обърка името на едната южнокавказка страна и напълно смеси другата.

Тръмп посредничи за споразумение между лидерите на Армения и Азербайджан в Белия дом през август, като двете страни се ангажираха да прекратят десетилетия на борба и да разширят връзките си с Вашингтон.

Объркването между Армения и Албания не е първият случай, в който Тръмп показва съмнително разбиране по география.

По време на предизборната си кампания през 2023 г. той обърка Унгария и Турция, наричайки унгарския премиер Виктор Орбан „лидер на Турция“ и заявявайки, че страната му има „граница“ с Русия – нещо, което не е вярно. Нито Турция, нито Унгария имат сухопътна граница с Русия.

А преди срещата на върха с руския президент Владимир Путин през август, Тръмп каза: „Отиваме в Русия. Ще бъде голяма работа.“ Срещата на върха обаче се проведе в Аляска – щат на САЩ.