Прокуратурата повдига нови обвинения срещу кмета на Община Минерални бани Мюмюн Искендер, чието отстраняване от длъжност се иска от обвинението. Това съобщи прокурорът от Софийска градска прокуратура Ангел Кънев.

Исканото отстраняване от длъжност на Искендер е във връзка с водено срещу кмета разследване, по което той вече е с повдигнати обвинения.

"Те са за престъпна дейност с имуществени разпореждания по отношение на десетки декари недвижими имоти за близо един милион лева. Новите обвинения, за които има събрани доказателства и по които ще бъдат повдигнати обвинения на кмета, са за разпореждане с общински парични средства по неправомерен ред за плащане на търговско дружество. Те се изясняват и прецизират", каза прокурор Ангел Кънев.

Заради влошено здраве: Отложиха делото срещу кмета на Минерални бани

Делото за исканото отстраняване от длъжност на Искендер днес беше отложено от съда за втори път и насрочено за друга дата. Причината, както и на предишния процес, е невъзможността кметът да се яви лично в зала, зари влошеното си здравословно състояние. На 28-и септември той бе приет в болница, където се лекува и в момента. Информацията беше дадена в съдебна зала от защитника му адвокат Димитър Димитров и потвърдена от прокурора, след направена проверка в МБАЛ - Хасково през вчерашния ден.

Мюмюн Искендер е и с мярка от парична гаранция, която му е наложена по производство, по което е с обвинения за участие в организирана престъпна група за злоупотреби с евросредства.

