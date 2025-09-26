Отложиха делото за отстраняване от длъжност на кмета на Минерални бани. Причината е влошеното здравословно състояние на Мюмюн Искендер.

Делото е по искане на Софийската градска прокуратура заради нови обвинения във връзка с продажби на имоти и евентуални злоупотреби с евросредства. В по-старото производство на втора инстанция беше отказано отстраняването му от длъжност.

“В последния момент защитата представи документи, с които се твърди, че обвиняемият е със здравословен статус, който не позволява участването му в съдебното заседание”, коментира наблюдаващият прокурор Ангел Кънев.

“Искаме отстраняването му от длъжност, защото са налице законовите основания за това. И защото той като длъжностно лице се явява пречка за нормалния ход на производството - не се представят всички изисквани документи от общинската администрация, оказва се влияние по отношение на свидетели. Това са твърдения на прокуратурата, които ние трябва да докажем”, допълни той.

По думите му обвиненията са за няколко имота, а в диспозитива на обвинението е посочено какви са.

Адвокатът на Искендер Димитър Георгиев сподели, че кметът на Минерални бани се е свързал с него и му е казал, че се чувства много зле, а сутринта са го приели в болница

