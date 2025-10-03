Индия и Китай ще възобновят директните полети между двете страни този месец след петгодишно прекъсване, съобщиха официални представители. Директните полети между двете най-населени страни в света бяха преустановени по време на пандемията от COVID-19 през 2020 г. и не бяха възобновени поради нарастващото напрежение между Пекин и Ню Делхи по повод граничните спорове.

Отношенията между азиатските съперници оттогава се размразиха, а лидерите им проведоха разговори в Китай през август и в Казан, Русия, миналата година, предаде АФП.

След технически дискусии „беше договорено, че директните въздушни услуги, свързващи определени точки в Индия и Китай, могат да бъдат възобновени до края на октомври“, се казва в изявление на индийското правителство.

„Това споразумение на гражданските авиационни власти ще улесни още повече контактите между хората в Индия и Китай, допринасяйки за постепенното нормализиране на двустранните обмени“, се добавя в него.

Indigo, най-големият търговски оператор в Индия, обяви, че ще започне директни ежедневни полети между Колката и Гуанджоу от 26 октомври, а по-късно ще разшири дейността си до Ню Делхи.

Отношенията между Китай и Индия се влошиха през 2020 г., след като войници от двете страни се сблъскаха по спорната граница в Хималаите. Четирима китайски войници и 20 индийски войници загинаха в най-тежките сблъсъци между двете страни от десетилетия насам.

