Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се събра на редовно заседание след началото на скандала между ВКС и изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. В писмена позиция от държавното обвинение напомниха, че Сарафов застана начело на държавното обвинение след решение на Прокурорската колегия.

Прокурорската колегия на ВСС няма да назначава нов и.ф. главен прокурор

Кадровиците в нея твърдят, че той е в заварено положение и за него не се отнася промяната в Закона за съдебната власт, според която може да остане начело на прокуратурата само шест месеца. Съдийската колегия обаче не е съгласна с това тълкуване.

Те напомниха, че в същата ситуация е и председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, който след края на мандата си също е изпълняващ функциите. Ето защо са готови да дискутират кой да заеме поста до избора на титуляр.

Преди заседанието председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова каза пред медиите, че има основания да се предполага, че Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще избере нов и.ф. председател на Върховния административен съд.

„По т.4 от дневния ред Съдийската колегия трябва да реши въпроса относно изпълняващия функциите председател на ВАС”, каза Захарова. Запитана дали има вероятност Георги Чолаков да остане на този пост, тя каза, че това ще стане ясно от решението на Съдийската колегия.

„Има основания разумно да се предполага, че ще бъде избран нов изпълняващ функциите председател на ВАС. Този въпрос не се поставя за първи път. Както знаете, на предишно свое заседание Колегията реши да отправи питане до Пленума относно конкретната личност, която да изпълнява функциите”, каза Захарова.

„След като Колегията веднъж вече е приела, че е налице необходимост от посочване на друг изпълняващ функциите, то е логично да се предполага, че такъв ще бъде избран днес. Но предстои да видим как ще се развие дебатът по тази точка от дневния ред”, каза Захарова.