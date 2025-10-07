Столични общински съветници влязоха в спор за софийския боклук и параметрите по обществената поръчка. Според Станислав Младенов от БСП е трябвало да бъде заложена пределна цена за извозване на тон смет, а според Бонка Василева от ПП-ДБ това щяло да забави процеса.

Припомняме, че камион на фирма, която предложи цена от 175 лв. за тон, беше подпален и тя оттегли документите си. По този начин остана един изпълнител, който предлага да извърши същата услуга за 400 лв. на тон. Резултатът е криза с боклука в два столични района – „Люлин” и „Красно село”.

Кризата с боклука в София: Как е организирано сметоизвозването

„Пускаме нова поръчка – до няколко седмици ще се обяви. Трябва като общество да се противопоставим на този рекет”, посочи Василева.

Според Младенов дългосрочното решение на проблема е да се изгради капацитет в „Софекострой” – фирмата, която почиства „Красна поляна”. „Така ще може да се обслужват повече райони и ще имаме еквивалентна цена”, подчерта общинският съветник от БСП. „Трябва нова обществена поръчка, защото, ако подпишем настоящата, столичани няма да смогнат финансово”, категоричен е Станислав Младенов.

