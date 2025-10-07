Снимка: iStock
-
Червен код за опасни валежи в осем области у нас
-
Екип на NOVA - в амфибията, която патрулира из курорта Елените (ВИДЕО)
-
Потопът в Царево: Как хората и бизнесът се справят с щетите
-
Кметовете на Калековец и Трилистник се опасяват, че река Стряма ще залее селата им
-
Зимните гуми са задължителни: Каква е обстановката по пътищата у нас
-
Снежното бедствие в Трън: Десетки пътища в района остават непроходими
И днес продължава известяването чрез системата BG- ALERT на територията на Елените
След опостушителните наводнения и червения код за опасни валежи днес, обстановката в област Бургас към момента е спокойна. Не са постъпили сигнали от общините за проблеми или нужда от съдействие.
Червен код за опасни валежи в осем области у нас
И днес продължава известяването чрез системата BG- ALERT на територията на Елените. Областният щаб остава в пълна готовност и продължава да следи ситуацията. Комплексът остава затворен. Организирани са няколко пункта, които се контролират, за да не може никой да влиза.
Според част от живеещите в района и експертите именно строителството и начинът, по който са позиционирани хотелите, са били предпоставка за бедствието.
Последвайте ни