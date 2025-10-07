След опостушителните наводнения и червения код за опасни валежи днес, обстановката в област Бургас към момента е спокойна. Не са постъпили сигнали от общините за проблеми или нужда от съдействие.

Червен код за опасни валежи в осем области у нас

И днес продължава известяването чрез системата BG- ALERT на територията на Елените. Областният щаб остава в пълна готовност и продължава да следи ситуацията. Комплексът остава затворен. Организирани са няколко пункта, които се контролират, за да не може никой да влиза.

Според част от живеещите в района и експертите именно строителството и начинът, по който са позиционирани хотелите, са били предпоставка за бедствието.