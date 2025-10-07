И днес се очакват сериозни валежи в почти цялата страна. Най-висока опасност е обявена в осем области - Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол. За други десет е обявен оранжев код за опасни валежи.

Полиция и пожарна са в пълна готовност и ще патрулират в рисковите райони. След опустошенията в Елените от изминалата седмица властите забраниха достъпа до ваканционното селище.

Заради прогноза за обилни валежи: Спират достъпа до Елените

Страната ни инициира и започването на процедура по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за възстановяване след бедствието.

Камерите от курорта Пампорово показват, че във високата част на Родопите има интензивен снеговалеж.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК

Редактор: Дарина Методиева