Четвърти ден след водното бедствие в „Елените“. В неделя екип на Софийския университет и БАН пристигна на място с най-модерна техника, за да заснеме и картографира наводненото ваканционно селище. Целта – да не бъдат заличени следите от бедствието след разчистването на улици и хотели.

С помощта на дрон и въздушна лазерна алтиметрия учените създават прецизен 3D модел на терена, за да анализират какво е предизвикало голямата вълна и какви грешки са допуснати при застрояването на района.

След бедствието на Черноморието: Десетки засегнати семейства и „треска за злато” в Царево

„Особен интерес за нас представляват малките водосбори, при които вълната се вдига много бързо. Имаме две цели – чисто научна и да помогнем на държавата. Ако тя иска нашите данни, ще ги предоставим”, уточни доц. д-р Стелиян Димитров от Национален учебен център „Геопространствени изследвания и технологии” към СУ „Св. Климент Охридски”. „Стана ясно, че размерите на човешките алчност и глупост са безгранични”, добави ученият.

Оказа се, че във високата част на долината има голямо незаконно сметище. Водата трябвало да се оттече по тръба, която според специалистите била недостатъчно голяма за целта.

Властите спират достъпа до курортния комплекс от 15 ч. днес до второ нареждане. Още в неделя полицията постави контролно-пропускателни пунктове, включително с цел да запази имуществото на евакуираните хора от мародерства. Собствениците на магазини и жилища ще бъдат допускани, за да приготвят стоката си и да приберат най-необходимите си вещи, подчертаха от полицията.

Две години по-късно: Кошмарът с наводненията в "Нестинарка" се повтаря

По разпореждане на премиера Росен Желязков до вторник всички министерства трябва да докладват готовността си по изпълнение на трите основни документа, свързани с бедствията.

Търси се и допълнителен механизъм за подпомагане на пострадалите от природните стихии по Черноморието. Извън обезщетението в размер на 1914 лева, както и еднократната помощ за закупуване на унищожени електроуреди, се обсъжда вариант държавата да осигури и допълнителни 3000 лева за пострадалите от наводненията.

„Двамата мародери, които бяха заловени, са задържани за срок до 72 часа. Предстои Прокуратурата да поиска постоянния им арест. Разбили са осем жилища. От имот на българин са откраднати два лаптопа, а от украинци – сумата от 4500 лв.”, уточни директорът на ОДМВР – Бургас ст. комисар Владимир Маринов.

Пожарната разчиства курортното селище от отломки, автомобили и наноси. „Екипите, които работят на терен, са в готовност за своевременна евакуация”, подчерта Инсп. Георги Божков от РСПБЗН-Несебър. Ако се наложи, ще бъде активирана и системата BG-Alert.

Според Анастасия Стойчева от НИМХ 250 литра на квадратен метър валежи наистина е имало в Кости, но в „Елените” паднали между 85 и 121 литра.

Повече гледайте във видеата.